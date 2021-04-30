Врач рекомендовала в дачную аптечку добавить водку и картошку

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В дачной аптечке всегда должны быть самые простые средства: бинты, йод, зелёнка, валерьянка и аспирин. Об этом рассказала «Радио 1» врач-терапевт Людмила Лапа. Специалист также рекомендовала дополнительно положить водку, картошку и соду. Эти народные средства будут незаменимы, когда под рукой не окажется привычных лекарств из аптеки.

По словам, Лапы, особенно полезен на даче аспирин. Помимо снятия головной боли, он разжижает кровь, которая может сгущаться после физических нагрузок.

Ещё в аптечке должны быть сорбенты — они помогают не только при отравлении, но и снимают симптомы аллергии, так как очищают организм от аллергенов, — сказала врач.

Она также посоветовала включить в аптечку и такое немедицинские средство как водка, но не для употребления внутрь, а для компрессов.

Если вы что-то потянули, приложите водочный компресс. Это самое лучшее средство, — заверила она.

Для снятия зуда или отёка от укуса насекомых врач рекомендовала иметь пищевую соду. По её словам, содовые растворы — это прекрасное средство от различных укусов, если нет аллергии на насекомых. В случае, если у человека аллергия, то нужно срочно вызывать скорую.

Кроме того, ещё одним лекарственным средством может стать сырой картофель. Как отметила Лапа, его применяют при ожогах. Для этого, картофель нужно разрезать и приложить к пострадавшему месту.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам исключить из аптечки «таблетки под язык» для резкого снижения давления. Специалист объяснил, что инфаркт может наступить из-за резкого снижения давления, при этом во всём мире такие таблетки запрещены для самостоятельного применения.