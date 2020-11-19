Врач разъяснил роль пульсоксиметра в диагностике коронавируса

https://static.news.ru/photo/37a68d22-2afb-11eb-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 001 Stewart Goldstein/Medicimage LTD/Global look Press

Данных одного пульсоксиметра недостаточно, чтобы точно определить, есть коронавирус или нет. Об этом заявил сосудистый хирург Амиран Демуров.

По словам специалиста, уровень кислорода в крови, который показывает аппарат, это действительно важный, но не единственный показатель, который учитывается при определении тяжести заболевания.

Врач отметил, что определение уровня насыщенности крови кислородом является одним из тестов при поражении лёгких. Поскольку при коронавирусе возможно поражение лёгких, соответственно, падает насыщение кислородом.

Эти данные — один из критериев госпитализации и оказания стационарной помощи, а не амбулаторной, — подчеркнул Демуров.

Если домашний пульсоксиметр показал низкие значения уровня насыщения крови кислородом, то не стоит начинать заниматься самолечением. Показатели могут снизиться, даже если человек находится в мало насыщенном кислородом помещении.

Нет одного критерия, который позволяет человеку без специального образования определить, что с ним происходит. Не зря у нас врачи по 6 лет учатся в институте, а потом минимум 3 года учатся более узкой специализации, — рассказал хирург в интервью радио Sputnik.

В любом случае, по его словам, решение должен принимать только специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продажи медицинских устройств в онлайн-магазинах в России в октябре выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями, особый бум зафиксирован в покупках пульсоксиметров, позволяющих определить уровень насыщения крови кислородом. Средний чек покупки составил 3535 рубля, что на 21% выше, чем в 2019 году.