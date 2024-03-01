Врач развеяла популярный миф о возможности похудения без спорта Врач-терапевт Ладыгина заявила, что диета без спорта не поможет похудеть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина заявила, что похудеть, ограничивая себя в еде, не получится, если не увеличить физические нагрузки. По словам специалиста, которые приводит Lenta.ru, при занятиях спортом жировая масса может заменяться мышечной. Она важна не только для поддержания опорно-двигательного аппарата, но и для правильного баланса гормональной системы

Когда человек занимается спортом и соблюдает правильное питание, жировая масса может заменяться мышечной, — уточнила она.

Ладыгина подчеркнула, что избавиться от лишнего веса можно, если нормализовать режим питания и не переедать. Также важно соблюдать умеренную физическую нагрузку. Отсутствие одного из этих пунктов может стать причиной сохранения веса даже при диете, считает она. Врач-терапевт также напомнила о важности проверки работы всех систем организма. В частности она посоветовала регулярно сдавать анализы и проходить плановую диспансеризацию.

Ранее диетолог Наталия Гридина заявила, что любые экстремальные диеты наносят вред организму, поскольку зачастую при таком способе похудения уменьшается мышечная масса, а не жира. По ее словам, в конечном итоге человек начинает ощущать слабость и недомогание.