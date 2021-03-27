Врач развеяла миф о молоке и твороге

https://static.news.ru/photo/25a56b10-8f92-11eb-a46d-96000091f725_660.jpg Фото: Lukas Schulze/dpa/Global Look Press

Наш организм плохо усваивает кальций из молока и творога, купленных в магазине. Всё дело в пастеризации. Об этом рассказала нутрициолог Кристина Журавлёва.

При пастеризации кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая не усваивается, — пояснила она телеканалу «Звезда».

При нехватке кальция в организме врач порекомендовала добавлять в пищу петрушку. По её словам, в ней этого элемента в разы больше, чем в молоке и твороге. Самым же большим содержанием кальция отличаются кунжут и мак.

Ранее NEWS.ru писал, что продукты питания, которые всем известны как полезные для организма, могут быть и вредны. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, всё зависит от ряда факторов, включая индивидуальные особенности человека. Например, молоко у отдельных людей может вызывать аллергию. Кроме того, существует непереносимость лактозы, которая может быть как наследственной, так и сформировавшейся.