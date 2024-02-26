Врач развеяла четыре популярных мифа о причинах рака Врач Уланкина заявила, что частое употребление сахара и ГМО не провоцируют рак

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Развитие онкологических заболеваний из-за частого употребления сахара является мифом, заявила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. По ее словам, к развитию рака также не приводит употребление генетически модифицированных продуктов.

Часто можно услышать, что злокачественные новообразования питаются сахаром, поэтому сладкоежки болеют раком чаще. Но научных данных, подтверждающих, что употребление сахара напрямую ведет к раку, нет. Однако злоупотребление добавленным сахаром может способствовать ожирению, что в действительности увеличивает риск развития злокачественных опухолей, — сообщила Уланкина.

Специалист также рассказала о популярном страхе, что опухоли головного мозга могут вызывать частые разговоры по мобильному телефону. Однако Уланкина объяснила, что радиоволны не обладают достаточной энергией, чтобы привести к повреждению клеток, провоцирующих рак.

Кроме этого, по словам врача, отягощенная наследственность не означает, что у человека обязательно обнаружат онкологию. Но при этом известно, что вызывающие рак мутации могут передаваться от родителей к детям. Уланкина подчеркнула, что около 10% случаев развития рака возникают из-за генетических изменений.

Эндокринолог Анастасия Фатеева ранее заявила, что регулярные осмотры у врача являются важным методом диагностики и профилактики рака щитовидной железы. Она объяснила, что первостепенное значение для лечения имеет проведение экспертного УЗИ щитовидной железы и шеи. По словам врача, при папиллярном раке реальна стопроцентная выживаемость на пять лет.