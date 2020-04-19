Врач развеял популярные мифы об алкоголе

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Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете Дании Йенс Мельгор Бруун согласен с тем, что бокал красного вина в день может оказывать оздоровительный эффект, однако он подчеркнул, что, к сожалению, не все ограничиваются одним бокалом и последствий от этого злоупотребления множество.

Есть миф, что если я выпью бокал пива прямо сейчас, то уже через час смогу сесть за руль. На самом деле переработка алкоголя сильно обусловлена биологией и многое зависит от пола, веса, а также от дозы алкоголя, — рассказал он в интервью изданию Jyllands-Posten.

То, что многие люди, выходя на холод после распития спиртных напитков, чувствуют резкое опьянение, врач назвал иллюзией и пояснил, что доза алкоголя одинакова, если человек выпивает её «на льдине в морозную погоду или лёжа в шезлонге летом».

По словам Брууна, женщинам нужно пить меньше, потому что у них меньше мышечной массы и больший процент жира, что имеет большое значение при расщеплении алкоголя. При этом он подчеркнул, что линейной зависимости между весом и степенью опьянения не существует.

Врач также опроверг миф о повышении уровня тестостерона у мужчин на следующий день после употребления горячительных напитков. По его словам, спиртное вызывает гормональные скачки только у алкоголиков.

Как писал NEWS.ru, больше всего россиян умирают от случайного отравления алкоголем в Республике Алтай. По этой причине там уходят из жизни 33,2 человека на 100 тысяч населения. Следом идут Пензенская (20,1) и Брянская (19,5) области. Замыкают пятёрку субъектов с высокими показателями Бурятия (17,3) и Кировская область (15,5). Таковы данные Росстата за февраль. Наименьшая смертность от отравления горячительными напитками наблюдается в Башкортостане (0,2), Ростовской (0,3) и Белгородской (0,4) областях. Чуть больше она в Татарстане (0,5), Москве (0,5) и Ярославской области (0,5). Вместе с тем в 17 регионах отмечаются нулевые значения по такому виду смертности. В целом по России от случайного отравления алкоголем стали умирать реже. Если в феврале на 100 тысяч человек приходилось 4,9 таких случая, то в аналогичном периоде прошлого года — 7,2.