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Известный врач Александр Мясников, участник телепрограммы «О самом главном», рассказал о том, что разрушает суставы и назвал методы их сохранения.

По его словам, проблемы с суставами ассоциируются со старением, но они возникают и развиваются в течение многих лет. Медик развеял миф о том, что соль оказывает на суставы разрушительное влияние, а холодец, например, наоборот, обеспечивают их коллагеном и другими ценными веществами.

Если вы думаете, что можете ничего не делать, а только есть холодец, студень и жирный суп, это лишь приведёт к лишнему весу. Из-за него в свою очередь развивается острый артрит: вес давит на сустав, и он начинает плющиться, — пояснил Мясников.

Он отметил, что в первую очередь необходимо двигаться, а не придерживаться правильного питания. Именно выполнение простых упражнений, занимающих 10 минут в день, даёт эффект профилактики артрозов. При этом врач рекомендовал заметить пробежку на ходьбу быстрым шагом.

Среди факторов, провоцирующих появление суставных болей, медик назвал псориаз, гепатит и хламидиоз. Он также посоветовал избегать долгой неподвижности, правильно распределять нагрузку, а при длительной боли в суставах обращаться за помощью к врачу, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о взаимосвязи походки с общим состоянием здоровья человека. По его словам, здоровый человек без усилий ходит быстро и ровно. При этом какие-либо отклонения свидетельствуют о наличии в организме различных заболеваний.