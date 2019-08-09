https://static.news.ru/photo/f86e481c-ba66-11e9-92ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бокал красного вина в день не способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил завотделением кардиохирургии НМИЦ имени Вишневского Вадим Попов.

По словам врача, чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции. Кардиохирург уточнил, что мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Женщины более стрессоустойчивы и менее агрессивны, их эмоции чаще направлены на позитивные вещи — на семью, детей. Мужчины больше подвержены стрессам, больше склонны к нездоровому образу жизни и разным излишествам, — цитирует Попова РИА Новости .

Врач уточнил, что факторами риска развития болезней сердца также являются неправильное питание, вредные привычки и генетические факторы. По словам Попова, самыми распространёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт. Он пояснил, что этим недугам чаще всего подвержены пожилые люди.

По информации Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всём мире. По данным ВОЗ, в 2030 году от них умрёт около 23,6 млн человек.

Как писал News.ru, известный врач Александр Мясников заявил, что боль в груди, затруднённое дыхание, одышка, ощущение нехватки воздуха, обморок могут быть предвестниками внезапной остановки сердца.