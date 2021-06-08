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Врач развеял миф о народном способе лечения COVID-19

03:36, 08 июня 2021
Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Врач-терапевт Георгий Сапего развеял миф, что раствор соды или перекиси водорода можно применять для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. В интервью радио Sputnik медик посоветовал не следовать рекомендациям из Интернета.

По словам Георгия Сапего, не стоит рассчитывать, что человек, приняв немного перекиси водорода внутрь, восполнит недостаток кислорода. Перекись быстро нейтрализуется при контакте со слюной, пищеводом и желудком. Если же переборщить с дозой, организм ответит болями в животе, тошнотой и рвотой.

Также не помогут при самостоятельном лечении коронавируса и свойства соды «гасить» кислоту. Такими методами пользуются спортсмены, когда пытаются прибегнуть к так называемому щелочному допингу перед интенсивной нагрузкой, продолжающейся несколько минут. Принятая перед этим сода помогает нейтрализовать избыток кислоты, вырабатываемой организмом. Однако к лечению коронавируса эта процедура не имеет никакого отношения.

Ранее издание The Wall Street Journal написало о том, что доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер утверждают, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По словам учёных из США, последовательность геномов комбинации CGG-CGG указывает, что это произошло в лаборатории.

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