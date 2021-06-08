Врач развеял миф о народном способе лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/4b7d7fa0-4e90-11eb-9934-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Врач-терапевт Георгий Сапего развеял миф, что раствор соды или перекиси водорода можно применять для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. В интервью радио Sputnik медик посоветовал не следовать рекомендациям из Интернета.

По словам Георгия Сапего, не стоит рассчитывать , что человек, приняв немного перекиси водорода внутрь, восполнит недостаток кислорода. Перекись быстро нейтрализуется при контакте со слюной, пищеводом и желудком. Если же переборщить с дозой, организм ответит болями в животе, тошнотой и рвотой.

Также не помогут при самостоятельном лечении коронавируса и свойства соды «гасить» кислоту. Такими методами пользуются спортсмены, когда пытаются прибегнуть к так называемому щелочному допингу перед интенсивной нагрузкой, продолжающейся несколько минут. Принятая перед этим сода помогает нейтрализовать избыток кислоты, вырабатываемой организмом. Однако к лечению коронавируса эта процедура не имеет никакого отношения.

Ранее издание The Wall Street Journal написало о том, что доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер утверждают, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По словам учёных из США, последовательность геномов комбинации CGG-CGG указывает, что это произошло в лаборатории.