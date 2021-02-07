Врач развенчал мифы о капроновых колготках

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Популярные мифы о капроновых колготках развенчал врач УЗИ-диагностики, флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров.

Так, специалист отметил, что капроновые колготки с моделирующим эффектом не наносят вреда и не дают такого сильного эффекта, чтобы передавить крупные магистральные артерии и вены. Единственное исключение — если у человека есть аллергия на капрон.

Что касается компрессионных колготок из качественного трикотажа, назначаемых при проблемах с венами, то они только улучшают циркуляцию крови и способствуют меньшей утомляемости, идёт профилактика варикозного расширения вен, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Также Демуров сообщил, что капроновые колготки обладают согревающим эффектом и защищают кожу от охлаждения. Тем не менее, в совсем холодную погоду медик всё же рекомендует носить термобельё.

Ранее слухами назвали предположения о том, что прививка против COVID-19 может привести к бесплодию, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Руководитель департамента иммунизации Кейт О'Брайен заявила, что такие опасения не соответствуют действительности. Об этом писал NEWS.ru.