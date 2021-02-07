16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врач развенчал мифы о капроновых колготках

04:45, 08 февраля 2021 14
Фото: pixabay.com

Популярные мифы о капроновых колготках развенчал врач УЗИ-диагностики, флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров.

Так, специалист отметил, что капроновые колготки с моделирующим эффектом не наносят вреда и не дают такого сильного эффекта, чтобы передавить крупные магистральные артерии и вены. Единственное исключение — если у человека есть аллергия на капрон.

Что касается компрессионных колготок из качественного трикотажа, назначаемых при проблемах с венами, то они только улучшают циркуляцию крови и способствуют меньшей утомляемости, идёт профилактика варикозного расширения вен, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Также Демуров сообщил, что капроновые колготки обладают согревающим эффектом и защищают кожу от охлаждения. Тем не менее, в совсем холодную погоду медик всё же рекомендует носить термобельё.

Ранее слухами назвали предположения о том, что прививка против COVID-19 может привести к бесплодию, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Руководитель департамента иммунизации Кейт О'Брайен заявила, что такие опасения не соответствуют действительности. Об этом писал NEWS.ru.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео