Врач разрушил популярный миф о восстановлении зрения

https://static.news.ru/photo/4615bb14-4967-11eb-85ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Морковь и черника не помогут восстановить зрение, хотя и имеют в своём составе полезные для органов зрения вещества. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

По словам Куренкова, некоторые продукты действительно содержат витамины, полезные для органов зрения. Однако в большом количестве их употреблять не стоит, так как организм не усвоит больше витаминов, чем это предусмотрено суточной нормой.

Специально есть килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведёт. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а всё остальное выйдет через пищеварительный тракт, — сказал Вячеслав Куренков.

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