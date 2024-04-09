Врач разнес самую модную диету века Врач Гандельман: интервальное голодание не помогает похудеть

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Интервальное голодание не помогает похудеть, эффект, достигаемый от него, временный, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. Более того, как показало исследование, такой способ похудеть повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти в два раза.

Выяснилось, что у людей, которые следовали такому пищевому режиму, повышался шанс умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 91%. Это было особенно опасно для людей с известными сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, — сказал он.

Ведущие программы сослались на исследование, проведенное в США в 2024 году. В нем участвовало 20 тысяч человек. Специалисты оценивали долгосрочное влияние на здоровье, когда человек ест восемь часов, а голодает 16.

Гандельман объяснил, что несмотря на то, голодает человек или ест, организм тратит энергию и печень выделяет холестерин. В итоге при интервальном голодании его уровень растет, что приводит к ожирению печени и образованию бляшек.

Бляшки потом рвутся, на них садится тромб, и возникает инсульт или инфаркт, — добавил врач.

Ранее врач-диетолог Дмитрий Семирядов заявил, что главной ошибкой худеющих является то, что они не учитывают первопричину набора лишнего веса. Кроме того, важно не худеть в одиночестве и правильно рассчитывать баланс белков, жиров и углеводов.