Врач рассказала, зачем нужна диспансеризация после COVID-19

Перенёсшие коронавирус россияне должны проходить углублённую диспансеризацию из-за того, что организму необходимо бороться с последствиями болезни, а для этого нужны специальные процедуры. Об этом «Москве 24» рассказала доктор медицинских наук и главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Уже после 60 дней мы можем говорить, что пациент выздоровел и у него восстанавливаются те функции и системы, которые были повреждены при заболевании. То есть после мы уже оцениваем степень вовлечения их в патологический процесс и принимаем решения по дальнейшему восстановлению, — уточнила специалист.

По её словам, коронавирусная инфекция поражает многие органы и подрывает всю иммунную систему. Чтобы бороться с последствиями болезни, пациент проходит различные процедуры. Так, обязательно проверяется лёгочная система, так как COVID-19 почти всегда сопровождается пневмонией.

Доктор считает, что диспансеризация позволит заранее выявить возможные осложнения после болезни и вовремя приступить к их лечению. Также обследование помогает составить личный план реабилитации после перенесённого коронавируса.

Углублённая диспансеризация в павильоне здоровья — это её начало. Мы настраиваем людей на то, что, скорее всего, у нас будут следующие встречи уже в поликлиниках для более углублённого исследования, — резюмировала Шиндряева.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала, что пациенту, перенёсшему коронавирус, требуется длительное время для восстановления. Симптомы заболевания могут сохраняться до года. Для восстановления пациенту необходимо пройти углублённую диспансеризацию.