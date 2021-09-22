16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врач рассказала, зачем нужна диспансеризация после COVID-19

12:56, 22 сентября 2021
Врач рассказала, зачем нужна диспансеризация после COVID-19 Работа поликлиники Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Перенёсшие коронавирус россияне должны проходить углублённую диспансеризацию из-за того, что организму необходимо бороться с последствиями болезни, а для этого нужны специальные процедуры. Об этом «Москве 24» рассказала доктор медицинских наук и главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Уже после 60 дней мы можем говорить, что пациент выздоровел и у него восстанавливаются те функции и системы, которые были повреждены при заболевании. То есть после мы уже оцениваем степень вовлечения их в патологический процесс и принимаем решения по дальнейшему восстановлению, — уточнила специалист.

По её словам, коронавирусная инфекция поражает многие органы и подрывает всю иммунную систему. Чтобы бороться с последствиями болезни, пациент проходит различные процедуры. Так, обязательно проверяется лёгочная система, так как COVID-19 почти всегда сопровождается пневмонией.

Доктор считает, что диспансеризация позволит заранее выявить возможные осложнения после болезни и вовремя приступить к их лечению. Также обследование помогает составить личный план реабилитации после перенесённого коронавируса.

Углублённая диспансеризация в павильоне здоровья — это её начало. Мы настраиваем людей на то, что, скорее всего, у нас будут следующие встречи уже в поликлиниках для более углублённого исследования, — резюмировала Шиндряева.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала, что пациенту, перенёсшему коронавирус, требуется длительное время для восстановления. Симптомы заболевания могут сохраняться до года. Для восстановления пациенту необходимо пройти углублённую диспансеризацию.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео