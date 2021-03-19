Врач рассказала о влиянии квашеной капусты на течение коронавируса

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Квашеная капуста относится к числу полезных продуктов, усиливающих иммунитет, но она не может защитить от коронавируса или облегчить течение болезни. Об этом журналистам рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Я как врач руками и ногами за квашеную капусту: её употреблять полезно, в ней много витаминов и биологически активных веществ. Но беда с коронавирусом в том, что умирают люди не от недостатка иммунитета, а от избыточной иммунной реакции, — заявила Чернышова телеканалу «Москва 24».

Ранее учёные из Южнокорейского университета после проведённого исследования объявили, что корейская квашеная капуста способна снизить риски развития осложнений коронавирусной инфекции. По словам Чернышовой, нет открытия в том, что в капусте, как и в красном перце, чесноке и имбире содержатся полезные вещества, но они никак не могут влиять на течение COVID-19, который развивается из-за бурной реакции организма на вирусы.

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