Врач рассказала, сколько сохраняется потеря обоняния после коронавируса

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, сколько длится нарушение обоняния и вкуса после коронавируса. В среднем оно сохраняется восемь дней, пишет РИА Новости.

При этом у женщин такие признаки встречаются чаще, чем у мужчин, уточнила врач. По словам специалиста, потеря обоняния встречается и при других ОРВИ, но только гораздо реже. Это происходит примерно в 20% случаев.

Пшеничная отметила, что на сегодня нет таких симптомов, которые были бы характерны только для коронавируса и не встречались бы при других ОРВИ. Так, на кашель при COVID-19 жалуются только 57% больных, а обращают внимания на температуру 78%. Больные коронавирусом, в свою очередь, жалуются на проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Ранее сообщалось, что у человека, заразившегося COVID-19, могут проявляться самые разные симптомы, в том числе нетипичные. Они могут быть связаны не только с заболеванием, но и с применяемыми при лечении лекарствами.