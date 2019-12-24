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Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась вариантом рецепта диетического салата «Оливье» с сельдереем.

По словам медика, главными ошибками в рационе во время новогодних праздников являются переедание и злоупотребление алкоголем. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, диетолог порекомендовала отдать предпочтение диетическому оливье и ограничиться одним бокалом сухого вина или шампанского.

Чтобы сделать оливье более полезным, можно заменить некоторые компоненты. Вместо колбасы использовать отварное или запечённое филе цыпленка или индейки. Вместо консервированного зеленого горошка — замороженный и добавить сельдерей или свежий огурец. Вместо майонеза можно заправить салат нежирной сметаной или приготовить домашний майонез, — советует Стародубова.

Как ранее писал NEWS.ru, главный диетолог Минздрава РФ, директор Института питания Виктор Тутельян рекомендует в новогоднюю ночь есть побольше зелёных салатов, пить меньше алкоголя и соблюдать умеренность.