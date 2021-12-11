Врач рассказала, приём каких лекарств после COVID может привести к инсульту

Бесконтрольное применение антиагрегантов (средств для разжижения крови) для профилактики тромбообразования после перенесённого COVID-19 может привести к снижению свёртываемости крови и вызвать геморрагический инсульт, заявила иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU. Приём таких препаратов показан только по назначению врача, отметила она.

Нельзя длительно употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения и врач ему назначил лекарства по показаниям, — уточнила она.

Коллегу поддержал доктор медицинских наук Сергей Токарев, который отметил увеличение случаев бесконтрольного приёма антикоагулянтов перед вакцинацией. Он сказал, что люди верят сомнительным советам в Интернете и начинают заниматься самолечением — например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты, приходят на вакцинацию, и при предварительном осмотре врачи видят кровоподтеки.

По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

Ранее сообщалось, что на 11 декабря число заболевших коронавирусом в России достигло почти 10 млн, за последние сутки выявлено около 30 тыс. инфицированных, умер 1171 человек. Больше всего скончавшихся зарегистрировано в Москве — 86, в Санкт-Петербурге — 61, в Московской области — 53.