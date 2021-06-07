Врач рассказала, почему не стоит мазать сгоревшую кожу кефиром

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Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова рассказала, почему не стоит мазать сгоревшую на солнце кожу кефиром или сметаной. По её словам, эти продукты не принесут пользы, а вот усилить ожог и вызвать бактериальную инфекцию могут, пишет РИА Новости.

Кефир и сметана — молочные продукты, имеющие в своём составе лактобактерии, иногда другие бактерии тоже. В кефире — кефирный грибок, эти продукты могут вызвать бактериальную инфекцию кожи, — пояснила медик.

Что касается сметаны, то зачастую она содержит в себе высокий процент жира. При нанесении на ожог этот продукт только усугубит повреждение, так как снаружи охладит кожу, а изнутри жар сохранится. Специалист уточнила, что солнечный ожог нельзя мазать спиртосодержащими лосьонами, так как те сильно сушат кожу, а также посоветовала не «перегружать» кожу кремами и не мыть её с использованием мыла.

При этом она отметила, что при лечении солнечного ожога основным принципом является охлаждение, однако охлаждать надо прохладными примочками, а не льдом. Для этого подойдут примочки из отвара слабого чёрного чая, ромашки и шалфея. После охлаждения кожу нужно увлажнить.

Жукова также уточнила, что при нарушении общего состояния и ознобе назначаются нестероидные противовоспалительные средства. После купирования острого воспалительного процесса необходимо обратиться к дерматологу для подбора дальнейшего наружного лечения.

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