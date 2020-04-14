Врач рассказала об особой опасности коронавируса для курильщиков

https://static.news.ru/photo/3287a238-7e51-11ea-ae16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

COVID-19 особо опасен для людей, имеющих зависимость от табака. Об этом предупредила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Медик пояснила, что в момент острого периода симптомы коронавирусной инфекции, такие как высокая температура, снижение аппетита и боль в мышцах, у курильщиков проявляются в меньшей степени. При этом в итоге поражение дыхательной системы у зависимых от курения людей будет выражено в гораздо большей степени.

Курящие из-за этого попадают в больницу в более тяжёлом состоянии, — сказала Кожевникова в эфире телеканала «Звезда».

К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2 774 больше. 1 470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее вирусолог сообщил, что вакцину от коронавируса не нужно будет обновлять ежегодно.