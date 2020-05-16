Врач рассказала об особенностях лечения больных с тяжелой формой COVID-19

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Главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко перечислила основные проблемы при лечении тяжелых пациентов, которые больны коронавирусом.

У нас достаточно большое отделение трансплантирования почки, поэтому все трансплантированные пациенты, которые, к несчастью, заболели сейчас инфекцией, связанной с COVID-19, тоже едут к нам. Это, конечно, очень тяжелая история, — цитирует её РИА Новости.

На данный момент для таких пациентов действует множество ограничений. Это создаёт проблемы при поиске оптимального варианта лечения. В случае коронавируса, который совмещён с тяжелыми системными заболеваниями, врачи ограничены определённым пулом препаратов.

По словам Лысенко, болезнь стала поражать не только лёгкие, но и почки, мелкие сосуды и кожу.

Как ранее информировал NEWS.ru, врач рассказал о вероятности передачи коронавируса новорождённым.