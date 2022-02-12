Врач рассказала об особенностях головной боли при «омикроне»

Врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, почему при новом штамме коронавируса «омикрон» возникает длительная головная боль. Самый частый признак заражения «омикроном» — это продолжительный насморк, приводит слова доктора радио Sputnik.

Кроме этого пациенты часто жалуются на головную боль. Но при коронавирусе она имеет свои отличительные черты.

Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отёк, и возникнет гипертензионная головная боль. Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при «омикроне») больше сжимает всю голову, а не одну сторону, — пояснила специалист.

Унять «сдавливающую» головную боль, вызванную «омикроном», можно анальгетиками и витамином С. Также следует соблюдать покой, никуда не ходить и пить больше воды. Кроме этого, советует врач, можно завязать на голове прохладную повязку.

Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом, — сказала Голубинская.

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