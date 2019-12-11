https://static.news.ru/photo/1609040c-1c0f-11ea-8f1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: nose,scarf,seasonal,sick,sickness,sneeze,sneezing,sniff,sniffles,so J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская предупредила об опасных последствиях самолечения.

Во-первых, у нас продаётся много лекарств-пустышек, это в лучшем случае. А в худшем — в них содержится много неполезных примесей, которые могут оказать побочные явления, особенно при лечении детей, — цитирует Заславскую « Москва 24 ».

По её словам, лучшим вариантом будет обратиться к врачу и определиться с точным диагнозом.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» для противостояния самолечению в России предложил вернуть список безрецептурных лекарств. Также Борис Менделевич отметил, что на сегодняшний день рецептурность определяется только производителем, а раньше её утверждал Минздрав.