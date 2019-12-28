https://static.news.ru/photo/029e0838-2a45-11ea-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Витамин D следует принимать только при контроле уровня кальция и фосфора в крови. Об этом рассказала заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова.

При гиперкальцемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьёзное поражение почек, — сказала медик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также она добавила, что наличие витамина D в организме напрямую зависит от количества солнечных дней в году. Однако в широтах, где расположена большая часть территории России, даже летом мало солнца.

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