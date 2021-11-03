Врач рассказала о «постковидной проблеме» с волосами

Дерматолог-трихолог Елена Климкина заявила, что всё больше пациентов жалуются на последствие коронавируса, выраженное выпадением волос. Проблема проявляется через один-два месяца после перенесённой болезни из-за цикличности развития волос, отметила она в беседе с РИА Новости.

Причина в том, что во время заболевания коронавирусом страдает весь организм, причём как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для её лечения. При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30–60 дней после перенесённого заболевания, — отметила дерматолог.

Она добавила, что алопеция возникает не постепенно, а резко. Это вызывает у пациентов панику. В такой ситуации лучше всего обратиться к специалисту, считает Климкина.

Какой-то определённой универсальной схемы обследования и лечения не существует. Каждый пациент обязательно осматривается врачом при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб. Проводятся определённые анализы, необходимые конкретному пациенту, это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи, — подчеркнула врач.

По её словам, изучив проблему, врач-трихолог назначит корректирующую и восстановительную терапию.

Ранее стало известно, что врач-трихолог клиники АО «Медицина» Наталья Шаманская рассказала, из-за чего могут выпадать волосы после перенесённого коронавируса. После болезни они становятся вялыми, тусклыми и безжизненными. Причиной такого состояния волос является сильнейшая интоксикация организма от лечения, когда пациент получает в больших дозах антивирусную, антибактериальную и иммуномодулирующую терапию, пояснила врач.