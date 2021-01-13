Врач рассказала о «золотой формуле» похудения

https://static.news.ru/photo/d12e3300-5652-11eb-a8d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Кандидат медицинских наук и эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ достижения стройности.

По её словам, в похудении поможет формула поддерживающей калорийности, согласно которой свой вес нужно умножить на коэффициент активности. Так, при низкой активности он составляет 28, при средней — 31 (2-3 тренировки в неделю), при высокой — 33 (5 тренировок в неделю). Из полученного результата необходимо вычесть 10–15%.

Это 200–300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы ещё помните, что это такое, — написала она в Instagram.

Павлова также рассказала, что употребление тёплой воды позволяет худеть более эффективно.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор психологии, клинический психолог Артур Гараганов рассказал, как похудеть после долгих праздников и избавиться от апатии. По его словам, не стоит спешить садиться на строгую диету, так как любое голодание является стрессом для организма. После режима вседозволенности, когда можно было есть всё без каких-либо ограничений, начать скидывать лишний вес особенно трудно.