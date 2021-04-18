Врач рассказала о вреде популярного способа похудения к лету

Монодиета, пользующаяся популярностью в качестве одного из способов похудеть к лету, несёт в себе опасность. Об этом рассказала диетолог Маргарита Макуха, её слова приводит «Лента.ру».
Монодиета подразумевает питание каким-либо одним продуктом на протяжении определённого времени. Это могут быть овощи, кефир, яйца. По мнению диетолога, такая модель питания
Кроме того, подобные формы диет способствуют формированию нездоровых пищевых привычек — например, попыток регулярно садиться на диету, строго ограничивать рацион, что в дальнейшем чревато срывами и перееданием.
Также Маргарита Макуха объяснила, что монодиеты увеличивают уровень стресса, ведут к потере костной и мышечной массы, нарушению синтеза гормонов. При возвращении же к привычному рациону человек, с большой долей вероятности, наберёт больше килограммов, чем потерял. Кроме того, монодиета увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. эндокринных патологий и злокачественных опухолей.
Для эффективной борьбы с лишним весом диетолог рекомендует выбирать сбалансированное питание с небольшим дефицитом калорий, а также регулярную физическую активность.
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