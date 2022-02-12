Врач рассказала о воздействии коронавируса на кости

Читайте нас в Google Новости

Врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева рассказала, что после перенесённого коронавируса у человека может развиться хрупкость костей. Это происходит из-за резкого падения уровня витамина D, пишет URA.RU.

Этот витамин отвечает за усвоение кальция и его доставку к костям, поясняет врач.

Однако крупных клинических исследований на тему влияния COVID-19 на плотность костной ткани не было, — уточняет специалист.

Врач перечислила и другие факторы, которые способствуют развитию хрупкости костей — остеопороза. Это курение, злоупотребление алкоголем, дефицит кальция, а также низкий уровень физической активности и длительное обезвоживание.

Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то оптимально будет проверить ряд показателей, в том числе и уровень витаминов, — посоветовала Гуреева.

При недостатке витамина D организму гораздо тяжелее справляться с коронавирусом, так как он повышает иммунитет.

Ранее ведущие британские учёные предупредили об опасности следующего штамма COVID-19, который может оказаться гораздо более опасным, чем «омикрон». Их заявление прозвучало в преддверии снятия последних ограничений по коронавирусу в Англии.