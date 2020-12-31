Врач рассказала о воздействии COVID-19 на мозг

https://static.news.ru/photo/a2d6d7d0-4b5a-11eb-a6f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доцент кафедры психологии и педагогики 1-го Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова, эрготерапевт Мария Мальцева рассказала, каким образом коронавирус влияет на мозг пациентов и о последствиях перенесённого заболевания.

По её словам, заболевшие могут впадать в состояние бреда и психомоторного возбуждения. Причём это может произойти и с теми людьми, которые никогда не употребляли алкоголь.

Это реакция именно на коронавирус, ну и, конечно, на недостаток кислорода, — цитирует эксперта MK.RU.

Врач отметила, что последствия недостатка кислорода (гипоксии) могут сохраняться в течение шести-семи месяцев.

Мальцева добавила, что есть ещё один фактор воздействия инфекции на мозг — страх. Люди боятся инфекционных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу. У особо мнительных эта боязнь может перерасти в тревожное расстройство.

За последние сутки в России выявлено 26,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 29,2 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 599 человек. Всего за время пандемии в стране заболели более трёх миллионов человек. Из них выздоровели 2,5 млн и 56,4 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал особо опасные последствия COVID-19 для организма. Он отметил, что вирус вредит сосудам, в результате чего могут пострадать сердце, печень, почки, есть риск повреждения слуха, обоняния, осязания, а также инфекция может спровоцировать мужское бесплодие.