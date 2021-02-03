Врач рассказала о способах маскировки коронавируса

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Врачи считают, что не менее 20% людей от общего числа заболевших коронавирусом переносят его бессимптомно. Эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина рассказала, как можно распознать COVID-19.

О болезни говорят приступы внезапной усталости или снижение физического тонуса, головокружения или головные боли, ноющие мышцы или суставы, — цитирует её МК.

Ненастина добавила, что заболевшие могут заметить проблемы, связанные с полостью рта, — локальные воспаления и припухлости. Из-за этого возникает сухость во рту и искажённое восприятие вкуса пищи.

Врач сожалеет, что люди считают такие симптомы малозначительными и не обращаются к специалистам. Однако перенёсшие данные симптомы люди, скорее всего, являются счастливыми носителями антител, но это не освобождает от ответственности за соблюдение мер безопасности.

Боль в горле, першение и кашель не являются показателями заражения COVID-19 и более характерны для ОРВИ. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. По словам медика, при ОРВИ происходит поражение одного из отделов дыхательной системы, в то время как при коронавирусе страдают в первую очередь носовая полость и лёгкие. Однако першение, кашель и боль в горле при поражениях гортани и трахеи также встречаются. Кроме того, Вознесенский отметил, что многие люди склоны «накручивать» себя, проявлять повышенную тревожность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками.