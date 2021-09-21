Врач рассказала о сложностях при восстановлении волос после COVID-19

Если человек переболел коронавирусом и у него выпадают волосы, то после полного выздоровления необходимо обратиться к специалисту. Самостоятельно восстановить рост волос практически невозможно, рассказала врач-трихолог Юлия Нагайцева. Её слова передаёт портал argumenti.ru.

Потеря волос может начаться не сразу после заболевания — иногда этот процесс стартует через два месяца. Однако самостоятельно выбранные в аптеке средства в данном случае не помогут, — отмечает эксперт.

По её словам, после коронавируса волосы восстанавливаются лишь у очень ограниченного числа людей. Поэтому необходимо обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выявит причины выпадения и назначит подходящее лечение.

Ранее врач-невролог Александр Будик рассказал, что перемещение сосудов-«веточек» в голове переболевшего коронавирусом человека может стать причиной ухудшения работы мозга. Восстановить интеллект возможно, но это потребует помощи специалиста.