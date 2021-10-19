В Минздраве рассказали о самых распространённых осложнениях после COVID-19

Изменения со стороны нервной системы вышли на первое место среди осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции. Результатом этого может стать апатия или агрессивное поведение. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Драпкина отметила , что после болезни у людей часто появляются проблемы с кожей, наблюдаются склонность к выпадению волос, к нарушению зрения или слуха. Однако чаще всего диагностируется поражение нервной системы.

Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы: люди перестают спать, нарушается сон, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению, — сказала она.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией могут помочь жирные кислоты омега-3, так как именно это вещество способствует снижению свёртываемости крови и помогает подавить воспалительные процессы в организме.