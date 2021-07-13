Врач рассказала о самых частых осложнениях после COVID

Чаще всего люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с тромбозами. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. Её слова приводит РИА Новости.

Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие коронавирусную инфекцию, — это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы, — сказала специалист.

Она также добавила, что переболевшие также жалуются на утомляемость, одышку и кашель. Причём, эти проблемы остаются у многих выздоровевших и после того, как все остальные показатели уже пришли в норму.

Ранее сообщалось, что член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый предложил давать инвалидность всем переболевшим коронавирусом с осложнениями. По его словам, от этих последствий должны лечить по программе реабилитации, утверждённой Минздравом.