Врач рассказала о самом важном элементе для иммунитета

Одним из самых важных элементов в организме человека является магний. Его нехватка может оказаться критичной для иммунитета в период осенних простуд. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

По её словам, магний обслуживает более трёхсот химических реакций, протекающий в организме человека. При низком уровне данного вещества начнёт давать сбои щитовидная железа, которая обеспечивает иммунный ответ, станут хуже вырабатываться стимулирующие иммунитет гормоны кортизол и адреналин. В этой связи осенью магний становится незаменим, особенно если лето было жарким.

У нас было лето с высокой температурой воздуха, и во время потоотделения ушло много магния. Эти потери магния приводят к низкому иммунному ответу, когда наступает осень и начинается период болезней, — пояснила врач.

Кроме того, недостаток магния приводит к тому, что межклеточное пространство начнёт заполняться лишней жидкостью, это приведёт к отёчности, лишнему весу и целлюлиту у женщин.

Также кислотная среда будет преобладать над щелочной, а значит, будет обеспечиваться активный рост условно патогенной флоры, — добавила эксперт.

Дефицит магния ведёт к избыточной утомляемости и повышенной нервозности. Определить уровень этого вещества в крови можно с помощью анализа.

Чтобы повысить уровень магния, диетолог рекомендует обратить внимание на продукты питания, употреблять орехи, ягоды, дыню и зелёный чай. Кроме того, существуют различные пищевые добавки, содержащие магний. Также полезна магниевая соль для ван.

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