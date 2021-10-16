Врач рассказала о самом тяжёлом течении COVID-19

Заражение коронавирусом одновременно с другими вирусами, вызывающими пневмонию, приводят к наиболее тяжёлому течению заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач клинической диагностики медицинской лаборатории Labquest Анна Сафонова.

По словам врача, в этом году установился серьёзный сезон ОРВИ. В лабораториях выявляется большое число парагриппов и сезонных коронавирусов. При этом самым тяжёлым вариантом течения болезни Анна Сафонова называет сочетание коронавируса с другим типом вируса. Чтобы избежать тяжёлых последствий для здоровья, при первых признаках заболевания врач рекомендует сдавать тесты на весь ОРВИ-комплекс, а не только на COVID.

Там смотрят порядка пятнадцати видов респираторных вирусов. Также проверяют на коронавирус с гриппом. Это принципиально важно для назначения противовирусной терапии, поскольку против гриппа и коронавируса применяют разные препараты, — пояснила Сафонова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус в 90% случаев — это банальное ОРЗ, которое не требует лечения. Он добавил, что даже при поражении лёгких на уровне 25% пневмония, вызванная COVID-19, протекает амбулаторно.