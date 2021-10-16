Врач рассказала о самом тяжёлом течении COVID-19

Заражение коронавирусом одновременно с другими вирусами, вызывающими пневмонию, приводят к наиболее тяжёлому течению заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач клинической диагностики медицинской лаборатории Labquest Анна Сафонова.
По словам врача, в этом году
Там смотрят порядка пятнадцати видов респираторных вирусов. Также проверяют на коронавирус с гриппом. Это принципиально важно для назначения противовирусной терапии, поскольку против гриппа и коронавируса применяют разные препараты, — пояснила Сафонова.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус в 90% случаев — это банальное ОРЗ, которое не требует лечения. Он добавил, что даже при поражении лёгких на уровне 25% пневмония, вызванная COVID-19, протекает амбулаторно.