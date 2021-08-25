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Врач рассказала о росте числа больных с разрывом лёгких из-за коронавируса

04:33, 26 августа 2021
Врач рассказала о росте числа больных с разрывом лёгких из-за коронавируса Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
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Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич рассказала об увеличении числа пациентов со спонтанным «разрывом» лёгких. Причина этому — коронавирус, приводит мнение врача Lenta.ru.

Разрывы чаще всего происходят в наиболее воспалённой области лёгкого на 10–12 день болезни.

При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры, наступает коллабирование (уменьшение объёма и выпадение из процесса дыхания) лёгкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность. Это уже острая хирургическая ситуация, необходимо дренировать легкое, выпускать воздух, — сообщила специалист.

По словам медика, в первую волну пандемии таких пациентов было гораздо меньше. Повлиять на образование разрывов могут курение или хронические заболевания, из-за которых лёгкие уже были повреждены.

Ранее сообщалось, что коронавирусная пневмония вызывает фиброзные изменения, кашель, одышку, которые сохраняются на протяжении длительного срока. Последствия перенесённой болезни могут сохраняться до полутора месяцев.

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