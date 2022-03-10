Врач рассказала о риске возникновения деменции после коронавируса

Деменция — это синдром, а не болезнь, и возникает она из-за поражения сосудов мозга, болезни Альцгеймера или Паркинсона, сообщила врач-невролог клиники «Рассвет» Елена Ляшенко изданию KP.RU. Некоторые учёные прогнозируют эпидемию болезни Альцгеймера в связи с коронавирусом, хотя данных, чтобы установить взаимосвязь, пока недостаточно, отметила она.

На сегодня самая частая причина всё-таки болезнь Альцгеймера, в основном она встречается у людей 65 лет и старше. <...> При этом пока нет данных, подтверждающих увеличение частоты деменции у людей, перенёсших коронавирусную инфекцию. Просто ещё слишком мало времени прошло, чтобы появились результаты наблюдений и исследований. Однако, учитывая нейротропное действие вируса и данные экспериментов, некоторые учёные уже предрекают нам в будущем эпидемию болезни Альцгеймера, — сказала Ляшенко.

Она добавила, что коронавирус приводит к развитию тревожно-депрессивных расстройств, из-за которых тоже может страдать память.

Ранее психиатр Надежда Панова рассказала, как убедить пожилого родственника в необходимости лечиться от деменции. Для этого нужно в доверительном тоне объяснить пенсионеру, что за ним будут ухаживать и заботиться. Она также порекомендовала вовлечь в процесс опеки над пациентом других родственников и близких.