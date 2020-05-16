Врач рассказала о риске отравления картофелем весной

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Весной стоит настороженно подходить к выбору картофеля в магазине, предупредила научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

Сейчас в торговых сетях часто реализуется картошка из прошлогодних запасов, которая весной начинает прорастать. В это время корнеплод теряет свою пользу, из него постепенно исчезает витамин С, но появляется опасное вещество — гликоалкалоид соланин.

Это токсичное соединение, которое способно вызвать у человека все симптомы пищевого отравления: рвоту и тошноту. Впрочем, «старого» картофеля для того, чтобы навредить своему здоровью, нужно съесть достаточно много, передаёт радио Sputnik.

Тем не менее, при готовке блюд из картофеля весной необходимо соблюдать ряд правил.

Картошку, которая уже начала прорастать, которая не совсем свежая, во-первых, лучше всего отваривать, а не запекать и жарить. Особенно вредно отваривать в кожуре или запекать в кожуре, потому что концентрация вредного соланина оптимальна в глазочках, росточках, в кожуре и в верхнем слое под кожурой. И перед тем как картошку начинать готовить, кожуру надо обязательно срезать, и срезать толстый слой и глазочки. Во-вторых, перед тем, как готовить, хорошо бы ее на какое-то время замочить в воде, соланин уйдет в воду и его концентрация в картофеле снизится. И третье, если картофель начал зеленеть, его употреблять нежелательно — сообщила Денисова.

Как писал NEWS.ru ранее, Роскачество провело исследование картофельных, кукурузных и свекольных чипсов и обнаружило в некоторых образцах мышьяк, кадмий и канцерогенное вещество акриламид. В ходе проверки была изучена продукция 16 торговых марок.