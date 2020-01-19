https://static.news.ru/photo/a436473e-3ad3-11ea-9f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Минеральная вода в зависимости от типа может как помочь в лечении некоторых расстройств, так и вызвать новые патологии при неправильном подходе к её употреблению.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об этом «Вечерней Москве». Она выделила три типа минералки, различающиеся по уровню концентрации солей: столовая, лечебная и лечебно-столовая. Также можно выделить кислые и щелочные воды, отличающиеся водородным показателем pH.

В столовой воде соли меньше всего — её можно пить в любых количествах, а также заваривать с ней чай и кофе и готовить пищу. Лечебную минералку следует пить только по медицинским показаниям. Её прописывают при заболеваниях ЖКТ, печени, мочевых путей и при подагре. Если употреблять её бесконтрольно, то можно спровоцировать образование камней в почках из-за высокого содержания кальция в этом типе воды. Также избыточное употребление лечебной минералки может вызвать гиперкальциемию, которая грозит образованием тромбов. По словам Соломатиной, кальций может откладываться на створках сердца и вызывать аритмию.

Ранее, как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук Алла Погожева указала на потенциальную опасность обычной воды. По её словам, чрезмерное питьё может привести к распаду белка. Также вода может вымыть полезные вещества — витамины и минералы.