Врач рассказала о реальной эффективности народных средств при гипертонии

https://static.news.ru/photo/bf7df348-c166-11e9-995c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

При гипертонии применение так называемых народных средств может привести к опасным последствиям. Об этом заявила врач-терапевт Ольга Кашубина.

В интервью радио Sputnik врач призналась , что при регулярном повышенном давлении положительное воздействие могут оказать только традиционные лекарственные средства.

Что касается специальных диет и фитопрепаратов, то они могут привести к инфаркту или инсульту. При этом человек заметит, что с ним что-то не так, далеко не сразу, и у него даже может возникнуть иллюзия, что всё хорошо.

Впрочем, полностью народные средства Ольга Кашубина не отметает. Она говорит, что альтернативные методы лечения должны идти в комплексе с приёмом лекарственных препаратов.

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