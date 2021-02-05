Врач рассказала о реальной эффективности народных средств при гипертонии

При гипертонии применение так называемых народных средств может привести к опасным последствиям. Об этом заявила врач-терапевт Ольга Кашубина.
В интервью радио Sputnik врач
Что касается специальных диет и фитопрепаратов, то они могут привести к инфаркту или инсульту. При этом человек заметит, что с ним что-то не так, далеко не сразу, и у него даже может возникнуть иллюзия, что всё хорошо.
Впрочем, полностью народные средства Ольга Кашубина не отметает. Она говорит, что альтернативные методы лечения должны идти в комплексе с приёмом лекарственных препаратов.
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