Врач рассказала о противопоказаниях при вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bbbb477a-6b9b-11eb-9c3a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главврач московской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова утверждает, что бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19.

Об этом специалист сообщила в рамках круглого стола, организованного Мосгордумой. Также, по её словам, противопоказанием не является и болезнь Бехтерева — хроническое системное заболевание суставов.

Кузенкова добавила, что после вакцинации от коронавируса можно не делать тест на антитела, поскольку эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91%, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Карелии на пятый день после вакцинации препаратом «Спутник V» скончался 40-летний машинист электровоза. Региональный Минздрав утверждает, что причиной его смерти стала пневмония, не связанная с вакцинацией.

За время пандемии коронавирусной инфекции число заболевших COVID-19 россиян превысило 4 млн. По данным на 10 февраля, в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек. Больше всего заразившихся коронавирусом оказалось в Москве. За весь период в столице было выявлено 948 477 случаев заболевания COVID-19. 858 358 пациентов выздоровело, жертвами болезни стали 14 099 человек, писал NEWS.ru.