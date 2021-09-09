Врач рассказала о продуктах, провоцирующих рак

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова назвала продукты, которые могут провоцировать рак. Это свинина, говядина, бёдра и голени курицы, а также другие виды так называемого красного мяса, передаёт слова доктора радио Sputnik.

Красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его рекомендовано есть не чаще двух-трёх раз в неделю, — говорит врач.

Для того, чтобы мясо принесло пользу, его надо правильно готовить.

Самые здоровые, диетические методы приготовления — это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили — это как сухая сковородка, там получается правильное мясо, — рассказала Хачирова.

Жареное на мангале мясо будет гораздо полезнее, чем приготовленное на сковородке с маслом. Но для приготовления таких блюд годится не каждый маринад. Главное, чтобы в нём не было майонеза. Не стоит есть такое мясо несколько раз в неделю, но один раз за семь дней побаловать себя можно, считает специалист.

Ранее сообщалось, что людям старше 60 лет стоит отказаться от сладостей, красного мяса и мучных изделий. Как заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург, все эти продукты могут привести к проблемам со здоровьем и преждевременному старению.