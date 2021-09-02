Врач рассказала о предвещающих инфаркт болезнях

Самый главный предвестник инфаркта — это повышенное артериальное давление. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист отметила, что у людей с постоянно повышенным давлением риск инсульта и инфаркта во много раз выше, чем у здорового человека. Предотвратить их можно, принимая препараты для снижения давления. Лечение часто длится всю жизнь.

Также предвестником инфаркта, по словам Чернышовой, является ишемическая болезнь сердца, из-за которой происходит сужение просвета артерий сердца при появлении в них атеросклеротических бляшек.

Как правило, инфаркт не начинается внезапно у полностью здорового человека. Сначала бывают приступы болей в сердце, это видно на ЭКГ. При этом у человека есть в запасе несколько лет, чтобы исправить ситуацию, — пояснила врач.

Она также добавила, что большую роль в профилактике инфаркта играет здоровый образ жизни, в том числе правильное питание, правильный режим сна и отдыха и борьба со стрессом.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, как составить рацион питания, чтобы избежать инфаркта. По словам специалиста, больше всего инфаркту миокарда подвержены люди старше 50 лет.