Врач рассказала о появлении воспалительного синдрома после COVID-19

https://static.news.ru/photo/fabeb552-7950-11eb-b32a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые пациенты после выздоровления от коронавируса могут ощутить на себе мультисистемный воспалительный синдром. Об этом рассказала главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

В интервью телеканалу RT она отметила , что данный симптом обычно бывает у детей, но теперь его диагностируют и у взрослых.

Это, так скажем, комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунной агрессией организма самого к себя, с поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжёлым заболеваниям сердца, — отметила врач.

Она добавила, что специалисты сейчас пытаются выяснить, у какого количества больных коронавирусом, может появиться такой воспалительный синдром. Ведётся поиск и способов лечения недуга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что высокий уровень антител в крови не является панацеей от коронавируса. Это не показатель защиты от инфекции, так как она должна быть комплексной. Для комплексной защиты от коронавируса необходим достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, считает замглавы научного центра «Вектор» кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.