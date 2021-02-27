Врач рассказала о появлении воспалительного синдрома после COVID-19

Некоторые пациенты после выздоровления от коронавируса могут ощутить на себе мультисистемный воспалительный синдром. Об этом рассказала главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
В интервью телеканалу RT она
Это, так скажем, комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунной агрессией организма самого к себя, с поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжёлым заболеваниям сердца, — отметила врач.
Она добавила, что специалисты сейчас пытаются выяснить, у какого количества больных коронавирусом, может появиться такой воспалительный синдром. Ведётся поиск и способов лечения недуга.
Ранее NEWS.ru сообщал, что высокий уровень антител в крови не является панацеей от коронавируса. Это не показатель защиты от инфекции, так как она должна быть комплексной. Для комплексной защиты от коронавируса необходим достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, считает замглавы научного центра «Вектор» кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.