Врач рассказала о последствиях месячного отказа от сладкого

Врач рассказала о последствиях месячного отказа от сладкогоЭндокринолог Бочарова: месяц без сладкого позволит похудеть на 4 килограмма
Отказ от сладкого на месяц позволит нормализовать работу всего организма и поможет похудеть на четыре килограмма. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова.
По словам Бочаровой, при походе в магазин следует внимательно
Эндокринолог уверяет, что месячный отказ от сладкого способен повлиять на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона.
Будет лучше метаболизм; исчезнет бессонница; вы сбросите до четырёх килограммов веса — в целом улучшится качество жизни, — пообещала специалист.
Она также подчеркнула, что при отказе от сахара улучшится состояние кожи, поскольку сахар является причиной разрушения коллагена. В результате кожа станет более эластичной и сократится образование морщин.
Ранее стало известно, что коллаген, который добавляют в женские крема и всевозможные биологически активные добавки, не работает так, как пишут производители продуктов красоты. При этом белковое соединение в организме человека действительно обеспечивает эластичность кожи, но с инородным коллагеном это не работает.