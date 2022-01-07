Врач рассказала о последствиях месячного отказа от сладкого

Отказ от сладкого на месяц позволит нормализовать работу всего организма и поможет похудеть на четыре килограмма. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова.

По словам Бочаровой, при походе в магазин следует внимательно смотреть на этикетки. Продукты, в составе которых присутствует больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов, лучше избегать — они очень сладкие. Кроме того, сахар может прятаться под другими наименованиями: гидролизированный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза и так далее.

Эндокринолог уверяет, что месячный отказ от сладкого способен повлиять на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона.

Будет лучше метаболизм; исчезнет бессонница; вы сбросите до четырёх килограммов веса — в целом улучшится качество жизни, — пообещала специалист.

Она также подчеркнула, что при отказе от сахара улучшится состояние кожи, поскольку сахар является причиной разрушения коллагена. В результате кожа станет более эластичной и сократится образование морщин.

Ранее стало известно, что коллаген, который добавляют в женские крема и всевозможные биологически активные добавки, не работает так, как пишут производители продуктов красоты. При этом белковое соединение в организме человека действительно обеспечивает эластичность кожи, но с инородным коллагеном это не работает.