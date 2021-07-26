Врач рассказала о пользе прогулок босиком по траве

Прогулки босиком по траве помогут нормализовать работу внутренних органов, а также укрепят иммунитет. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам медика, хождение по разным поверхностям босиком хорошо сказывается на здоровье, поскольку в стопах очень много рецепторов, которые воздействуют на разные внутренние органы, в результате чего активируется их работа.

Гулять по траве можно, пока вам это нравится и вы не испытываете неприятных ощущений. Всё по самочувствию. Попробуйте походить босиком по траве в разное время — утром, днём, вечером — и выберите для себя оптимальный вариант, — отметила Чернышова.

Врач также посоветовала, если ноги подмёрзли и намокли в росе, то нужно обязательно растереть их полотенцем и согреть.

Ранее врач-рефлексотерапевт Ольга Баракшаева рассказала, что ходьба босиком по натуральным поверхностям является хорошей профилактикой плоскостопия, а также позволяет мышцам быть в тонусе. Подобные прогулки, по её словам, станут дополнительным фактором закаливания и профилактикой любых простудных заболеваний.