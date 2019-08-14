https://static.news.ru/photo/cf850edc-beb6-11e9-837f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Диетолог Лидия Ионова заявила, что снижение количества потребляемого мяса может быть полезно для человека.

По её словам, многие россияне едят слишком много этого продукта. Однако полный отказ от мяса может грозить дефицитом витамина B12 и анемией, добавила она.

Если человек мясо ел умеренно, а затем еще и снизил, то могут возникнуть риски белковой недостаточности, снижения иммунитета, — передаёт её слова НСН .

Эксперт отметила, что при желании, заменить продукт в рационе можно сочетанием круп и бобовых, сообщает « Москва 24 ». Однако их сложно приготовить и многим лень этим заниматься, поэтому люди заменяют мясо вредными макаронами и булками, заключила она.

Как писал News.ru, ранее компания GfK подсчитала, что за год, считая с июля 2018-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов по сравнению с показателями за прошлый аналогичный период.

За год цены на все виды мясной продукции выросли как минимум на 3%, причём более всего подорожала самая популярная у потребителей категория — птица. Курица стала стоить на 8% дороже — до 100,34 рубля за килограмм, индейка — на 22%, до 164 рублей.