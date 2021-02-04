Препарат от рака простаты может помочь в борьбе с коронавирусом

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Экспериментальный препарат от рака простаты, созданный на основе ядовитого растения, может уничтожить коронавирусную инфекцию. К такому выводу пришли учёные из Ноттингемского университета.

Специалисты проводили исследования на животных и обнаружили, что лекарство из «смертоносной моркови» тапсии из семейства зонтичных эффективно противодействует коронавируса.

Учёные считают, что нужно использовать этот препарат не только против COVID-19, но также уничтожать им вирусы, которые вызывает аналогичные симптомы сообщает Daily Mail.