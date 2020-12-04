Врач рассказала о первой реакции организма на вакцинацию от COVID-19

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Главный врач городской поликлиники № 2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева заявила, что возможной первой реакцией организма после введения вакцины «Спутник V» станут слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов. По её словам, такие симптомы в первые сутки являются нормой.

О возможных нормальных реакциях организма на введение «Спутника V» москвичи смогут узнать из памятки, которую получит каждый, сделавший прививку. В листовке указано, что делать при разных симптомах, сообщает РИА Новости.

Как у нас говорят клинические фармакологи, если на любой препарат лекарственный нет никакой реакции, вопрос, препарат ли это. Поэтому и на этот биологический препарат, это вещество, которое формирует иммунитет, могут быть в основном эти три перечисленных явления. Это нормальная реакция, которая уйдёт в течение суток, — пояснила Шиндряева.

Она добавила, что обращаться к врачу следует только в том случае, если состояние человека станет ухудшаться. Возможно, это и не будет связано с вакцинацией, подчеркнула врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после вакцинации от коронавируса стоит воздержаться от физических нагрузок. Об этом предупредила главврач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева. По её словам, рекомендации необходимо придерживаться в течение суток. Шиндряева уточнила, что после прививки образ жизни должен быть спокойным и размеренным.