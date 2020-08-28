Врач рассказала о необычной пользе бороды

https://static.news.ru/photo/e00dce18-ea77-11ea-8d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Щетина или борода обладает полезными для кожи свойствами. Об этом заявила врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова.

Борода и любая другая растительность на коже лица надёжно защищают её от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии, — подчеркнула специалист в интервью «АиФ».

Он отметила, что благодаря бороде в коже сохраняются естественные масла. Это, в свою очередь, обеспечивает её нормальную увлажнённость. Кроме того, из-за растительности на лице уменьшается риск аллергических реакций, поскольку попадание в нос раздражителей напрямую из внешней среды ограничено.

Ношение бороды способствует сохранению здоровья зубов и десен благодаря тому, что растительность на лице защищает его от негативного воздействия холодного воздуха.

Козлова также отметила, что у человека с бородой нет необходимости часто бриться. Кожа меньше травмируется, что, в свою очередь, защищает от угревой сыпи.

И щетину, и бороду важно содержать в чистоте, иначе они станут рассадником бактерий, что может привести к тем или иным заболеваниям кожи. Кроме того, за этим элементом стиля необходимо следить и ухаживать — неравномерные клочки выглядят неопрятно, — считает специалист.

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