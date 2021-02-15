Врач рассказала, о каких болезнях может говорить перхоть

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Врач-трихолог Ирина Котова рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать появление перхоти. По её словам, периодическое шелушение может быть как особенностью организма и считаться абсолютно нормальной, так и может говорить о самых разнообразных диагнозах.

Медик советует при появлении такого признака поменять средства по уходу за волосами. Не исключено, что агрессивные компоненты, входящие в состав косметики, просто иссушивают кожу голову. Если же такой шаг не помог, то это может свидетельствовать о глобальных нарушениях в работе организма.

Есть наружные средства, которые позволяют исправить ситуацию, но не всегда они будут эффективны, если есть внутренняя проблема — ЖКТ или нервная система, — советует Котова.

Она порекомендовала в таких случаях всё же обращаться за помощью к врачам. Только грамотные специалисты смогут поставить точный диагноз и подобрать наиболее подходящее лечение, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что нарушение сна, неправильное питание, снижение физической нагрузки и нарушение питьевого режима могут оказаться причиной различных нарушений и заболеваний, в том числе резкого увеличения массы тела. Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.

Другой причиной набора веса эндокринолог назвала длительный стресс. В это время выделяется большое количество гормона кортизола, способствующего стремительному накоплению жировых запасов. Кроме того, масса тела часто увеличивается из-за задержки жидкости в организме. В этом случае необходимо наладить питьевой режим, сократить количество потребляемой соли, отказаться от колбасы и чипсов.